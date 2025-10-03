プロバレーボールリーグ、SVリーグの開幕を前に、久光スプリングスの選手たちが3日、本拠地を置く佐賀県鳥栖市の市役所を訪れ、今シーズンの優勝を誓いました。 SVリーグ女子・SAGA久光スプリングスの選手たちは鳥栖市役所を訪れ、職員や向門慶人市長に拍手で迎えられました。今シーズンから9年ぶりにチームを率いるのは、元女子日本代表監督・中田久美ヘッドコーチです