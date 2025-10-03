複数ある「ふれあえる動物施設」の実態日本には多種多様な動物たちを扱う、アニマルカフェやふれあい動物園と呼ばれる施設が多く存在している。人に飼育されることに慣れている犬や猫といった動物以外の野生動物を扱う施設（以下、犬や猫、ウサギといった家畜化された動物以外の動物とふれあえる施設を記事内では「野生動物カフェ」と明記する）も多い。野生動物カフェに関しては、絶滅危惧種などが含まれているのではないかという