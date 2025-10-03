午前7時半前、飯田市上久堅で火事があり住人の80代女性と連絡が取れていないということです。3日午前7時半前、飯田市上久堅で「建物が燃えている」と近所の人から消防に通報がありました。火はおよそ1時間45分で消し止められましたが、消防によると住宅や倉庫など5棟が全焼したということです。警察は1人暮らしの80代の住人と連絡が取れていないとしています。警察と消防が火事の原因を詳しく調べています。