9人組グローバルグループ・&TEAMの韓国デビューまでの（約）100日に完全密着した冠ドキュメンタリー番組『&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜』（毎週木曜深0：59※全6回）の第1話が、日本テレビ系で2日深夜に放送された。【番組写真】ライブ前…メンバーで手を重ね合う&TEAM&TEAMは「Japan to Global」を実現するための、新たな一歩として、10月28日に&TEAM韓国1stミニアルバム『Back to Li