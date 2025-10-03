日向坂46が、新企画「五期生のぽかぽか写真館」を公式サイトで公開中。きょう3日には最後の10人目として、14thシングルに収録の五期生楽曲「ジャーマンアイリス」のセンターを務める大野愛実の撮り下ろしグラビアが公開された。【写真】全員登場！これまでに公開された日向坂46 五期生グラビアサイトでは連日、五期生それぞれの個性を映し出したビジュアルが更新されており、ファンにとっては見逃せない企画に。グループの次世