8人組グループ・timeleszの寺西拓人が3日、都内で行われた『ベンザブロックプレミアムDX』新製品発表会に同じくCMに出演する綾瀬はるか、佐野勇斗（M!lk）登壇した。商品にちなんだワードを使用したルーレットトークでは寺西が2025年内にやりたいことを発表した。【写真】爽やかな笑顔！ガッツポーズをとる寺西拓人さらに進化するためにチャレンジしたいことを聞かれた寺西は「しいていえば、一人行動がそんなに慣れていない。一