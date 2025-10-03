【UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ】オモニア・ニコシア 0−1 マインツ（日本時間10月3日／GSPスタジアム）【映像】華麗なパス＆ゴー→PK獲得の瞬間日本代表のMF佐野海舟がパス&ゴーでPKを獲得。縦パスから危険なスペースに潜り込んだプレーを、ファンが称賛している。日本時間10月3日、マインツはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（UECL）のリーグフェーズ第1節でキプロスのオモニア・ニコシアと対戦。その73分の