3日未明、三重県名張市の国道で10代から30代までの男女6人が乗った軽自動車が横転し、5人が死亡した。警察によると、3日午前0時10分ごろ、名張市上小波田の国道165号線で「車両が横転し、人が出血して倒れていた」と通行人から110番通報があった。軽自動車には10代から30代の男女3人ずつ、あわせて6人が乗っていて、このうち重傷の男性1人を除く、5人の死亡が確認された。警察が身元の確認を進めている。現場は片側一車線で、制限