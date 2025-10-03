2日夕方、山口県山口市の市道でバイク同士が衝突し、2人が重軽傷を負いました。午後5時すぎ山口市大内問田の市道で原付バイクとオートバイによる事故がありました。この事故で原付バイクを運転していた市内に住む17歳の会社員の少年が頭の骨を折るなどの大けがをしました。病院に搬送される際、意識はなかったということです。また、オートバイを運転していた17歳の少年も軽いけがをしています。現場は片側1車線の道路