NBAとAmazon Web Services（AWS）は10月2日、リーグの次世代イノベーション推進に向け、複数年にわたる新たなパートナーシップを結んだと発表した。AWSはNBA、WNBA、NBA Gリーグ、バスケットボールアフリカリーグ、NBA Take-Two Mediaの公式クラウドおよびクラウドAIパートナーに選定された。 今回の取り組みの一環として、クラウドAI基盤を活用した「NBA Inside th