９月に北海道深川市の住宅で現金などが盗まれ、男２人が逮捕された強盗致傷事件で、警察が犯行に使われた可能性のある車を押収していることが分かりました。強盗致傷などの疑いで逮捕されたのは、いずれも旭川市の無職・桑島雅典容疑者５８歳と中村宏幸容疑者５４歳です。２人は９月２２日午後１時４５分ごろ、共謀して深川市音江町豊泉の留守中の住宅に侵入し、現金１万１０００円などを奪ったうえ、逃走を防ごうとした近所の男性