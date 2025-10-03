＜日本女子オープン初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞真新しい、真っ赤なパターに納得の表情を浮かべたのは、今季1勝のルーキー・荒木優奈。午前組で回り、3アンダーというスコアには「短い距離のショットが多かったから、もう少し寄せられた」と“まだいける”という感覚も残したが、首位と4打差の26位タイと、十分に上を狙える位置だ。【写真】オデッセイの新レッドパターってこんなモデ