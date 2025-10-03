＜バンテリン東海クラシック2日目◇3日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞国内男子ツアーは第2ラウンドが進行している。【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ初日を1オーバー・75位タイで終えた石川遼は、第2ラウンド前半で猛チャージ。1番から連続バーディを奪うと、その後も2度の連続バーディを決め、スコアを一気に6つ伸ばし、大会記録タイに並ぶ「29」でハーフターン。首位と2打差のトー