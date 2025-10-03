岐阜県揖斐川町の山中に、女性の遺体を遺棄したとして男女が逮捕された事件で、皮膚のDNA鑑定や歯の治療痕などから、遺体の身元が特定されたことがわかりました。 【写真を見る】頭蓋骨の周囲に残っていた皮膚や歯の治療痕から被害者特定 死因はわからず… 山中に33歳女性遺体 遺棄した疑いの“内縁夫婦”を送検 岐阜・揖斐川町 岐阜市の立花浩二容疑者（55）と内縁の妻 神原美希容疑者（35）の2人は、去年12月に行方不明届が出