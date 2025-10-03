アメリカ軍岩国基地では2日、通常の運用時間外となる午後11時以降に空母艦載機の離陸が確認されました。着艦資格取得訓練＝CQによるものとみられます。2日午後11時過ぎ、空母艦載機＝FA18スーパーホーネット2機が相次いで岩国基地を離陸しました。空母艦載機部隊は現在、空母に着艦する資格を得るためのCQと呼ばれる訓練を行っています。CQの期間中は空母艦載機が空母と岩国基地を行き来するため、午後11時まで