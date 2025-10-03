3日朝の新潟県内は放射冷却の影響で冷え込み、多くの地点で今シーズンの最低気温を更新しました。一方、日中は広く晴れ気温が上がる予想です。【藤森麻友アナウンサー】「葉がだんだん色づいてきて、秋の訪れを感じる。午前9時過ぎの新潟市中央区、風は少しひんやりする」高気圧に緩やかに覆われ青空が広がった3日の県内。一方、放射冷却の影響で冷え込みが強まり、朝の最低気温は魚沼市守門で11.0℃、新潟市中央区で1