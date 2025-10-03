俳優の綾瀬はるか、M!LKの佐野勇斗、timeleszの寺西拓人が3日、『ベンザブロックプレミアムDX』新製品発表会に登壇した。ドラマでも共演した綾瀬と佐野はすっかり打ち解けた雰囲気。綾瀬はいつもマイペースぶりを発揮し、2人を翻弄した。【写真】笑顔が素敵！キックターゲット成功に笑顔の寺西拓人綾瀬は佐野の印象について「気遣いがすごくてスマートで、とってもユーモアがあってかわいらしい。みんなが大好きになってました