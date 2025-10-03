◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は2日、グループEとFの第2節が行われ、全組2試合目までが終了しました。計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。グループEでは、初戦で9得点の快勝を飾ったアメリカがフランスに3−0の快勝。2試合で12得点のアメリカが勝ち点6と