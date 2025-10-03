神奈川・横浜市の県道で3日朝、ワゴン車が電柱に突っ込む事故があり、午前11時40分現在も折れた電柱が道路をふさいでいます。午前6時ごろ、横浜市神奈川区の県道13号で「電柱が倒れ、車道をふさいでいる」と110番通報がありました。警察によりますと、19歳の男性が運転するワゴン車が電柱に突っ込み、男性は足にけがをしましたが命に別条はないということです。男性は仕事の夜勤終わりで「居眠りをしてしまった」と話していて、警