SNSを使った投資詐欺を未然に防いだとして銀行員に大分県警から感謝状が贈られました。 感謝状が贈られた国広みなみさん 感謝状が贈られたのは大分市にある大分銀行下郡支店兼滝尾支店に勤務する国広みなみさんです。 国広さんは2025年7月、窓口で200万円を振り込もうとした70代の女性の振込用紙に不審な点があったため、上司や警察に相談して詐欺の被害を未然に防ぎました。 女性は投資に関するインター