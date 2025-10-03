伝統工芸の丹波焼に親しんでもらおうと、10月10日から兵庫県丹波篠山市で「丹波焼陶器まつり」が開かれます。丹波焼陶器まつり、過去の開催より（写真提供：丹波立杭陶磁器協同組合）48回目を迎える同イベントでは、「秋の郷めぐり」と題し、期間中、窯元めぐりや丹波焼の器が並ぶ「うつわ市」（10月11日〜12日）、地元の食や雑貨を集めたマルシェ（10月11日〜13日、18日、19日）、登窯（のぼりがま）を使った展示（10月10日〜