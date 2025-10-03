■これまでのあらすじ娘のメメのイヤイヤ期が始まり、母のまろは試行錯誤しながら少しでも自分の負担を減らせるようがんばっていた。そんな中「ママイヤ期」が発動し、まろの心は不安やモヤモヤでいっぱいになる。しかしなぜそんな気持ちになるのかわからず、余計モヤモヤ。ある日児童館で先生からイヤイヤ期について質問されると、メメの前なので良くないと思いつつも、愚痴や自虐が止まらなくなってしまい…。■嫌がられているの