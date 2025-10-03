東京午前のドル円は１４７．６８円付近まで円売り・ドル買いが優勢となった。植田総裁が、経済・物価見通しが実現していけば引き続き政策金利を引き上げていくとしつつも「まずは緩和的な金融環境を維持することが大切だ」と追加の金融引き締めに慎重な態度だったことが手がかり。 ユーロ円は１７３．１１円付近、ポンド円は１９８．４７円付近、豪ドル円は９７．４３円付近まで上昇。 MINKABU PRESS