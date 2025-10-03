2022年、台風の接近で松崎町の太田川が氾濫し雲見地区で浸水被害が出たことを受け、太田川の上流部に建設が進められていた砂防堰堤2基が完成しました。2022年8月台風8号は伊豆半島に上陸して大雨を降らせ、雲見地区の太田川が氾濫。温泉旅館などで、土砂を伴う大きな浸水被害を出しました。県は、翌年から砂防堰堤の工事に取り掛かり、およそ6億5千万円を投じて太田川上流に堰堤2基を完成させました。２日開かれた見学会には、地元