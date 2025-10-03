楽天は３日、辛島航投手（３４）が神奈川県内の病院で２日に左肘関節クリーニング手術を受けたと発表した。試合復帰まで３、４か月を要する見込み。今季１７年目をむかえた技巧派左腕は開幕ローテーション入りしたが、２試合に先発して２敗と結果を残せずに４月１０日に１軍登録抹消。ファームでは１２試合に投げて２勝５敗、防御率５・０３だった。９月６日の巨人戦（きたぎん）を最後に登板していなかった。