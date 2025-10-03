３日前引けの日経平均株価は前日比６４７円８１銭高の４万５５８４円５４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３９４３万株、売買代金概算は２兆７５７８億円。値上がり銘柄数は１２４０、値下がり銘柄数は３２５、変わらずは５０銘柄だった。 日経平均株価は大幅続伸。前日の米株式市場では、ＮＹダウが７８ドル高となり、ナスダック指数やＳ＆Ｐ５００種株価指数も値を上げ主要３指数がそろって最高値を更新した。