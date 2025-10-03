きょう3日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：17※関西ローカル）では、新探偵となったお笑いコンビ・バッテリィズのエースが「前歯がない人vs奥歯がない人」を調査する。【番組カット】ド派手な衣装で登場！新探偵のエーススタジオに万雷の拍手で迎えられたエースは、「ほんとに子どもの頃から番組を見てたので、『M-1』の決勝に行った時よりうれしかったです」と探偵に選ばれた時の感想を満面の笑みで明かし