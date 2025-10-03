アニメ『呪術廻戦』第1期第1話が放送された2020年10月3日から、本日5周年を迎えたことを記念して“『呪術廻戦』５周年ビジュアル第2弾”が解禁された。あわせて出演キャスト、アニメ第1期OP&EDテーマを担当したアーティストよりお祝いコメントが到着した。【画像】凛々しい乙骨＆五条悟公開された『呪術廻戦』新ビジュアル＆グッズ解禁された５周年ビジュアル第2弾では、『劇場版 呪術廻戦 0』で描かれた乙骨憂太や禪院