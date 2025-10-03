北朝鮮に拉致された横田めぐみさんが10月5日で61歳になります。母・早紀江さんが思い出の本を手にもどかしい思いを語りました。横田めぐみさんは、1977年11月、13歳の時に新潟市内で北朝鮮に拉致されました。10月5日の誕生日を前に会見に臨んだ母・早紀江さん。めぐみさんが幼いころに好きだったという本を手にもどかしい思いを語りました。〈めぐみさんの母横田早紀江さん〉「この本だけでも送りたいなと思ってるんですね。送れ