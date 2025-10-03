母と娘の買い物が予想外の展開に【写真を見る】877円の価値はあった…！5歳の娘が選んだものと、買ってもらった嬉しさが伝わる1枚みなさんは小さい頃に、少し変わったものが欲しくなった経験はありませんか？5歳の娘さんが「ホームセンターで欲しがったもの」が、Xの投稿で話題になっています。今回、娘さんが欲しがったものは、いったい何だったのでしょうか。■何に使うのか気になる…！話題になったのは、Xユーザーのつんこむ（