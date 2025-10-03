国内最大級の竜巻で静岡県牧之原市などに被害が出てから、まもなく1か月です。現在も住宅の被害認定調査が進められていますが、判定の結果により、十分な支援金が得られないケースも出ています。先月5日、牧之原市から吉田町にかけて発生した竜巻。牧之原市では住宅853棟に被害が出ました。「ここの屋根が半分飛ばされて、雨が入ってきた。（判定結果は）全壊だと思ったが、全壊にならないもんで」被災者への支援金は住宅が全壊と