沖縄県警が器物損壊容疑で、米海兵隊の20代男性隊員を書類送検していたことが3日、分かった。関係者によると、隊員は8月に同県沖縄市で実施された日米合同パトロールの際、米憲兵隊が規律違反で拘束した米軍関係者9人のうちの1人。