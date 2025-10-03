俳優の高岡早紀が、「男友達はいるか？」という質問に対し、スタジオを騒然とさせる衝撃的な回答をした。【映像】かわいすぎる現在の高岡早紀(52)2025年10月2日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、女優の高岡早紀と松村沙友理がゲストとして登場した。山里は「呼吸するようにみんなを虜にしてくれる」「無自覚あざといの最終形