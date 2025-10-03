10月4日投開票の自民党の総裁選をめぐり、平デジタル大臣は3日、立候補している小泉進次郎農水大臣を支持する考えを表明しました。平将明デジタル大臣「私自身はですね、1回目の投票は小泉進次郎さんに投票しようと思っています。また、もし決選投票みたいな形があるのかどうかもわかりませんが、ある場合2回目の投票も小泉進次郎さん投票しようというふうに思っています」あす投開票の自民党総裁選をめぐり、平デジタル大臣は3日