芸人の田村淳が、ロンドンブーツ1号2号の解散理由について、赤裸々に告白した。【映像】解散を考えた当時のロンブー10月1日『耳の穴かっぽじって聞け！』が放送。本番組は人間の生々しい本音に迫る赤裸々音声バラエティで、MCはウエストランド井口。ゲストは元ロンドンブーツ1号2号の田村淳。井口から解散した理由を尋ねられた淳は「1番はコンビバランスが崩れちゃっていることへのモヤモヤがずっとあった」と告白。淳は、こ