けさ、横浜市で乗用車が電柱に衝突し、電柱が倒れる事故がありました。また、さいたま市でも乗用車が信号機の柱に衝突し信号機が倒れました。電柱が根元から折れ、乗用車のフロントガラスにめりこんでいます。きょう午前6時すぎ、横浜市神奈川区の羽沢横浜国大駅前で乗用車が電柱に突っ込みました。警察によりますと、乗用車には運転していた19歳の男性1人が乗っていて、右足にけがをし、病院に運ばれました。男性は「夜勤明けで居