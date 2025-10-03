秋篠宮妃紀子さまと佳子さまは、香川県のハンセン病療養所を訪問されました。香川県を訪問中の紀子さまと佳子さまは3日、高松市の大島にある国立のハンセン病療養所「大島青松園」を訪問されました。ハンセン病の元患者たちは、かつて誤った理解から国によって隔離され、いわれのない差別に苦しみました。お二人は、亡くなった方々の納骨堂に花を供えたあと、慰霊碑に拝礼されました。その後、入所者と交流し、紀子さまは「どうぞ