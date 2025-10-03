■線状降水帯の予測情報長崎県では、3日(金)夜のはじめ頃から4日(土)明け方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。■全国の天気西日本は広く雨で、夜からは九州や四国を中心に激しく降る所がありそうです。関東と東海も雲が広がりやすく、パラパラと弱い雨の降る所があるでしょう。一方、北日本と北陸は晴れる