“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。2024年4月に放送を開始し、これまで世界で活躍する人気アーティストたちを紹介してきた同番組がスタジオを飛び出し、9月にさいたまスーパーアリーナで「M:ZINE LIVE」を初開催した。撮影：田中聖太郎写真事務所【写真】IMP.松井奏の“キメ顔”も！「M:ZINE LIVE」の模様（全12枚）I