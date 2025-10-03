来年の3月に閉校となる佐渡市の小学校で子どもたちが思い出を残そうと地域の人たちと一緒に壁画を描きました。壁画制作に取り組んだのは佐渡市にある金泉小学校の全校児童14人です。児童数の減少に伴い、来年の3月に閉校することが決まっています。思い出を残そうと地域の人たちと一緒に体育館の壁に絵を描きました。田んぼの稲穂や佐渡のシンボル・トキなど壁一面に筆を走らせふるさとの景色を書き上げました。〈児童〉「畑のとこ