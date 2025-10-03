これまで秘密のベールに包まれていたアップル YTC（Yokohama Technology Center）に日本のサプライヤー4社が集められ、アップル社ティム・クックCEOに提供技術やアップルとの関係についてプレゼンテーションを行った。AGCのプレゼンを聞くクックCEO（写真：アップル）【写真で見る】iPhoneで一番の人気機能は圧倒的にきれいな写真が撮れるカメラ。その高品質な写真は品質面での妥協を許さないアップルと日本企業による切磋琢磨の姿