京王電鉄の新型通勤車両「2000系」が2026年1月31日（土）から京王線で営業運転を開始します。この新型車両に初めて導入される大型フリースペースの愛称が、一般投票の結果、「ひだまりスペース」に決定しました。安全性や環境性能を高めた次世代車両は、丸みを帯びたやさしいデザインと木目調の内装が特徴で、ベビーカーや車いす利用者も使いやすいよう、誰もが心地よく過ごせる空間を目指しています。快適性と環境性能向上へ2000