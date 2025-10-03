【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが、10月13日に新曲「My Body」を配信リリースすることが決定した。 ■“いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ” 2ndシングル「Blue Jeans」がリリースと同時に国内外の主要音楽チャートを席巻、オリコン週間ストリーミングランキングでは9週連続1位と女性グループ史上初の快挙を成し遂げ、メンバーが作詞・振付