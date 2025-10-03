秋篠宮妃・紀子さまと次女の佳子さまが、国のハンセン病療養所・大島青松園がある香川県高松市の大島を訪問し、入所者と交流されました。 【写真を見る】秋篠宮妃・紀子さまと次女の佳子さまがハンセン病療養所「大島青松園」で入所者とご交流【香川】 紀子さまと佳子さまは瀬戸内国際芸術祭などの視察のため、きのう（2日）から香川県を訪問されています。けさ（3日）は高松市の大島にある国立ハンセン病療養所・大島青松園を訪