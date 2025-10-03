ファンケルは9月16日から11月17日までの期間限定で、ファンケル 銀座スクエア9階にある「創作料理 FANCL 令和本膳」にて、「栗とさつまいものアフタヌーンティー」（5,800円）を展開しています。■和の職人が織り成すアフタヌーンティー旬の栗とさつまいもをふんだんに使用し、職人が丹精込めて作り上げたアフタヌーンティー。栗の風味を濃く感じられる「栗のプリン」をはじめ、「栗と黒豆のゼリー寄せ」や「さつまいもと栗の青汁