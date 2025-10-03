ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティングが展開するパーソナルビューティーケアブランド「ダヴ（Dove）」は9月22日より、「ダヴ VCマイルド クリーミー泡洗顔料」を数量限定で発売中です。■秋のゆらぎ肌&毛穴ケアにもぴったりの泡洗顔料ダヴ「クリーミー泡洗顔料」シリーズ初！CICA配合処方で乾燥による肌のゆらぎをケア！きめ細やかな濃密マイクロ泡で肌にうるおいを与えながら洗う「ダヴ クリーミー泡洗顔料