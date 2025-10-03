スピッツの公式TikTokアカウントが本日開設された。 （関連：GLAY、細野晴臣、BUCK-TICK、スピッツ……レジェンドの音楽世界に触れる展覧会コンテンツ） こちらでは、新曲「灯を護る」をはじめ、最新コンテンツがアップされていく予定だという。また、10月6日のリリースに先駆けて、本日よりTikTok、Instagram、YouTubeで「灯を護る」音源の一部が先行配信された。 本楽曲は、10月4日23時よりテレビ東京系列ほかに