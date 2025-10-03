「ジルスチュアートビューティ」は10月3日より、ライフスタイルシリーズから、“ホワイトフローラル”の香りのボディクリームとフレグランスグロススプレーをリニューアル発売。さらに、純白のブーケとやわらかなミルクが調和した“ミルキーホワイトフローラル”の香りのリップマスクやハンドクリーム、ヘアミルク、バスエッセンスの限定品も同時発売します。■Sweetest Leisurely Time少し肌寒い風が、冬の訪れを予感させる季節