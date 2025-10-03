I−neが展開するボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST】は、リニューアルした「ボタニカルボディーソープフォームモイスト」を全国のドラッグストア・バラエティショップ （一部店舗を除く） にて10月1日より順次発売。公式オンラインストア・各ECモールにて10月3日より順次発売します。https://www.youtube.com/watch?v=s8G018a_Rvw■＜森林浴香る泡ボディーソープ＞リニューアルポイント（1）フィトンチッドを含む香料