SNS総フォロワー数250万人超えの美容系動画クリエイター・かわにしみきさんがプロデュースするコスメブランド「muice」は、2025年3月に限定色として発売した「ぽわんチーク ピュアミルティーピンク」と、2023年11月に限定発売した「ちゅるリップランパー ヌーディーローズ」を定番化し、9月19日より全国発売します。■パーソナルカラー問わず、みんなにベストマッチ！再販希望の声が多かったチーク＆リッププランパーの過去限定色